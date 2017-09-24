التعليم الفني: غدا إعلان النتيجة العامة لإمتحانات المعاهد الفنية والتقنية [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

قالت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني "إنه سيتم غدا الإثنين إعلان النتيجة العامة للإمتحانات النهائية وأوائل الخريجين بالمعاهد المهنية والتقنية للعام الدراسي 2016 – 2017م ".



وأوضح نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غد بديوان الوزارة لإعلان النتيجة العامة للإمتحانات النهائية بالمعاهد المهنية والتقنية.



وأكد أن الإمتحانات جرت بصورة ناجحة رغم شحة الإمكانيات نتيجة الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان الذي استهدف عدد من المؤسسات التابعة للتعليم الفني والمهني في مختلف المحافظات.



وبين الدكتور الحوالي أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للإختبارات النهائية في المعاهد المهنية والتقنية ستة آلاف و112 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 19 مركزا إمتحانيا في 13 محافظة، فيما شملت الإمتحانات 73 تخصصا مهنيا وتقنيا.



وأكد حرص الوزارة على دعم جهود القائمين على المعاهد والعاملين فيها من أجل الارتقاء بواقع التعليم الفني والمهني وتحديث وتطوير العملية الإمتحانية بما يضمن تجويد المخرجات.



وثمن نائب وزير التعليم الفني جهود لجنة الإختبارات بالوزارة وكافة اللجان الإمتحانية بالمحافظات وكذا أولياء الأمور والطلاب في إنجاح العملية الامتحانية.

سبأ