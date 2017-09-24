بدء الجولة الثالثة من إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا [24/سبتمبر/2017] اوتاوا - سبأ:

بدأت اليوم الأحد في اوتاوا جولة ثالثة من إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية (نافتا) بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة.



ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام وبعد جولتين سابقتين في واشنطن ومكسيكو، أصبح لدى المفاوضين الآن خريطة طريق أكثر وضوحا للاتفاق.



وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق (نافتا) الذي وقعه الرئيس الأسبق بيل كلينتون بأنه "أسوأ اتفاق تجاري" وقعته الولايات المتحدة مهددا بالانسحاب منه.

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