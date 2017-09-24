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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:22:36م
مجلس النواب يقف أمام الأوضاع الإقتصادية والمالية بحضور الجانب الحكومي
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تشكيل لجنة برلمانية حكومية خاصة مشتركة.
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حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
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نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر"  تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".
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  اقتصاد
بدء الجولة الثالثة من إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا
[24/سبتمبر/2017] اوتاوا - سبأ:
بدأت اليوم الأحد في اوتاوا جولة ثالثة من إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية (نافتا) بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام وبعد جولتين سابقتين في واشنطن ومكسيكو، أصبح لدى المفاوضين الآن خريطة طريق أكثر وضوحا للاتفاق.

وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق (نافتا) الذي وقعه الرئيس الأسبق بيل كلينتون بأنه "أسوأ اتفاق تجاري" وقعته الولايات المتحدة مهددا بالانسحاب منه.
سبأ
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