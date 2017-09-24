مكتب أوقاف ذمار ينظم ندوة دينية وثقافية إحتفاءً بذكرى الهجرة النبوية [24/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار اليوم، ندوة دينية وثقافية، إحتفاء بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التسليم تحت شعار "الهجرة النبوية تحول كبير وشرف عظيم لليمنيين في الماضي والحاضر".



وفي الندوة التي أقيمت بالمدرسة الشمسية بمدينة ذمار.. أكد مدير مكتب الأوقاف بذمار القاضي عبدالله الجرموزي، أهمية إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لما تحمله من قيم ومعاني سامية في نفوس أبناء الأمة ولما لها من دلالات عظيمة متجددة في حياة المسلمين.



وشدد على ضرورة الإقتداء بالرسول الأعظم في كل أقواله وأفعاله واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وتنشئة الأجيال على مبادئه وتربيتهم على أخلاقه وقيمه وغرس حبه في نفوسهم وتحصينهم من كل الأفكار الضالة.



وألقيت خلال الندوة كلمات من قبل مفتي المحافظة القاضي العزي الأكوع والقاضي أحمد المجاهد والقاضي أحمد العنسي والشيخ على السنامي .. أشارت إلى أن الهجرة النبوية تعتبر الحدث الأبرز في التاريخ الإسلامي ونقطة تحول فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية.



وبينت أن أحوال المسلمين بعد هذا الحدث العظيم تحولت من مرحلة الضعف والهوان إلى مرحلة العزة والتمكين وإرساء دعائم الدولة الإسلامية القوية والموحدة بعد أن آخاء النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرين وأرسى قيم التآخي والتراحم فيما بينهم.



وأكدت الكلمات أهمية الإستفادة من هذه الذكرى وتجسيدها في واقع اليوم بتوحيد كلمة اليمنيين ونبذ الفرقة وتعزيز اللحمة الوطنية في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان سافر وحصار جائز منذ أكثر من 900 يوما منذ.



وشدد المتحدثون على ضرورة إحياء هذه المناسبة في نفوس المسلمين والتذكير بمدلولاتها والعمل بمضامينها وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية من صراع وحروب، خدمة لأعداء الإسلام بتنفيذ مشاريعهم ومخططاتهم التآمرية.



حضر الندوة عدد من العلماء والخطباء والمرشدين في المحافظة.

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