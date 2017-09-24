مصرع 48 مسلحاً في قصف لطيران التحالف الدولي بقضاء الحويجة العراقي [24/سبتمبر/2017] كركوك - سبأ:

نفذ طيران التحالف الدولي نحو 53 ضربة جوية منها 46 ضربة في قضاء الحويجة العراقي أسفرت عن مصرع 48 مسلحاً.



ونقلت وسائل الإعلام عن خلية الاعلام الحربي العراقية في بيان لها اليوم الأحد، القول: إن القصف أدى أيضا إلى "تدمير مقر قيادة وسيطرة، و4 مستودعات للأسلحة ومعمل لصنع العبوات الناسفة كما تم تدمير 4 حاويات محملة بالمواد اللوجستية و6 عجلات مفخخة و3 معامل لصنع العجلات المفخخة و5 مواقع دفاعية".



وذكر البيان أن الطيران الدولي نفذ 7 ضربات جوية في قضاء راوة أسفرت عن قتل 5 مسلحين وتدمير مقر قيادة وسيطرة و8 زوارق.

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