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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:22:36م
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إجتماع في البيضاء يناقش الإستعدادات للإحتفال بأعياد الثورة
[24/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، الإستعدادات للإحتفال بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة الـ 14 أكتوبر.

واستعرض الإجتماع، الترتيبات الجارية للإحتفال بهاتين المناسبتين الوطنيتين وآلية التنسيق بين مكتبي الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة للإعداد الجيد للإحتفال بما يليق بمكانتهما في نفوس أبناء الشعب اليمني.

وفي الإجتماع أشار محافظ البيضاء علي المنصوري إلى أن الإحتفال بأعياد الثورة اليمنية يأتي واليمن ما يزال يتعرض لعدوان وحصار إمتدادا للمؤامرات والحرب العدوانية على الشعب اليمني منذ قيام ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وقال "إن أبرز إنجازات الثورة اليمنية هو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي تضمنتها أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر " .. لافتا إلى أن الوحدة اليمنية كانت حلم الآباء والأجداد الذين سعوا لتحقيقها إيمانا منهم بوحدة الإنسان والأرض.

وأكد محافظ البيضاء أهمية المشاركة الفاعلة في إحياء العيد الـ 55 لثورة 26 من سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر وإيصال رسالة للعالم عن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار الجائر.

حضر الإجتماع مدير عام مديرية رداع أحمد العكام ومدير عام مديرية الشرية العميد أحمد السيقل وأمين محلي مديرية صباح خالد الواقدي وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية.
سبأ
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