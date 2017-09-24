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بدء دورة حول تدشين التنسيق الإلكتروني بكليات المجتمع بصنعاء
[24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بالكلية الألمانية للعلوم الطبية والتقنية اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول تدشين نظام التنسيق الإلكتروني في كليات المجتمع الحكومية والأهلية، تنظمها وزارة التعليم الفني والتدريب الفني.

تهدف الدورة في ثلاثة أيام إكساب 40 متدربا ومتدربة من عدد من كليات المجتمع الأهلية، معارف خاصة بإدارة واستخدام نظام التنسيق الإلكتروني الموحد بكليات المجتمع الخاصة.

وفي إفتتاح الدورة اعتبر نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي، نظام التنسيق الإلكتروني خطوة متميزة سعت الوزارة لتنفيذها العام الماضي والجاري في إطار إهتمامها بتطوير العملية التعليمية في المؤسسات الفنية والمهنية الحكومية أو الخاصة.

وأشار إلى أن هذا النظام يمثل عامل مهم في تسهيل التنسيق والقبول للطلبة الراغبين الإلتحاق بكليات المجتمع أو المعاهد الفنية والتقنية، كما أنه يوفر قاعدة بيانات للطلاب بدءً من التسجيل والدراسة وصولا للتخرج والالتحاق بسوق العمل.

وأكد الدكتور الحوالي أن نظام التنسيق الإلكتروني يأتي ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة بالمؤسسات الفنية والمهنية والتقنية الخاصة والحكومية للارتقاء بالتعليم الفني وجودة مخرجاته والمساهمة في خدمة المجتمع والوطن.

وشدد على أن الوزارة لديها معايير وإجراءات متبعة بشان تنفيذ البرامج والخطط في المؤسسات الحكومية والخاصة، حرصا منها على التميز وتحقيق الأفضل.

فيما أشار عميد الكلية الألمانية للعلوم الطبية والتقنية الدكتور محمد العماري إلى أن تدشين وزارة التعليم الفني نظام التنسيق الإلكتروني يؤكد حرصها وإهتمامها للنهوض بواقع التعليم الفني والمهني بالمعاهد أو الكليات حكومية وأهلية إلى آفاق رحبة ومشرقة.

حضر إفتتاح الدورة مدير عام نظم المعلومات بوزارة التعليم الفني وليد الحدأ ومدير المؤسسات التعليمية بالجهاز التنفيذي لكليات المجتمع حارث سنان ورئيس الكلية الألمانية ناجي بابكر.
سبأ
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