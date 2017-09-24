حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر" تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".



وفي الماراثون الذي أنطلق من ميدان السبعين وصولاً إلى ملعب الشهيد الظرافي بمشاركة مختلف الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً بما في ذلك كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط عبد السلام عاطف إلى أهمية هذه المناسبة بمشاركة كافة شرائح المجتمع كونهم صمام أمان الوطن.



وأشاد بجهود القائمين على تنظيم هذه الفعالية التي أقيمت رغم الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.



بدورها أكدت رئيسة حركة إنقاذ الشبابية الشعبية نورا الجروي، أن هذه المناسبة تأتي لترسيخ مفاهيم السلام في العالم .. لافتة إلى أن اليمن أرسل من خلال هذه الاحتفائية رسالة للعالم مفادها أننا دعاة للسلام لا للاستسلام.



وأشارت الجروي إلى أن حركة إنقاد ستنظم هذة الفعالية كتقليد سنوي تزامناً مع اليوم العالمي للسلام .. داعية شباب اليمن إلى الانخراط في الرياضة والابتعاد عن التطرف والعنف لأن الرياضة هي من توحد الشعوب.



وطالب بيان صادر عن الماراثون مجلس حقوق الانسان بالاستجابة للمفوض السامي لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية والاقليمية والعربية بتشكيل لجنة تحقيقة دولية محايدة مستقلة لرصد انتهاكات العدوان.



ودعا البيان الامم المتحدة والمنظمات الدوليه الحقوقيه والإنسانية والمجتمع الدولي إلى وقف العدوان ورفع الحصار .. مثمناً جهود منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والهيئات الدولية والإقليمية في رصد الإنتهاكات والدعوة لإجراء تحقيق دولي محايد بشأنها.



وفي ختام الماراثون قام وكيل وزارة الشباب لقطاع التخطيط ومعه وكيل قطاع المشاريع رمزي الأغبري ، والوكيل المساعد لقطاع الشئون المالية عصام القصوص ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي حمود العصري ورئيس حركة إنقاذ الشبابية بتكريم المتسابقين بالكؤوس والميداليات.



حيث أحرز المتسابق عبد الله المخولي كأس فئة المعاقين، وجاء المتسابق جميل الحطامي ثانياً وأمين الزرعي ثالثاً وحل سليم الضبيبي رابعاً.



وفي فئة الشباب حقق المتسابق نبيل الجربي كأس البطولة، وحل عبد الله القوباني في المركز الثاني، وجاء عماد الخلقي ثالثاً وبجاج محمد رابعاً.



وفي فئة الناشئين توج المتسابق أيمن خصروف بالكأس، وأحتل ادريس زبارة في المركز الثاني وجاء عبد الكريم مريط ثالثاً.



وفي فئة كبار السن حقق المتسابق فؤاد عباد بالكأس ، وجاء فيصل القعيشمي ثانيا، وحل المتسابق أنور الحيمي في المركز الثالث، وو ضاح جوبح رابعاً.



وفي فئة الفتيات فازت المتسابقة غيداء محي الدين بالكأس، وحلت المتسابقة شيماء الخولاني في المركز الثاني، وجاء سلام المطري ثالثة واحلام النوري رابعة.



وفي سباق الدراجات الهوائية فاز السائق ياسر الحارثي بالكأس وجاء هيثم الحبابي ثانيا وحل عبد المجيد الرداعي في المركز الثالث وجاء ياسين الجدادي رابعا.



حضر الماراثون الأمين العام لحركة إنقاذ الشبابية فتحية العبيدي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشبابية والاجتماعية.

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