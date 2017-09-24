النيابة الجزائية تفرج عن يحيى الجبيحى [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أفرجت النيابة الجزائية المتخصصة اليوم عن يحيى عبد الرقيب الجبيحي، المدان بحكم قضائي بالتخابر مع دولة أجنبية.



وأوضح رئيس استئناف النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد الماوري أن الإفراج جاء بناء على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (99) لسنة 2017م بشأن العفو عن العقوبة في القضية رقم (1) لسنة 2017م جرائم جسيمة.



وأوضح أن الإفراج بالعفو الرئاسي صدر في اطار الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس المجلس السياسي الأعلى، ولما تقتضيه المصلحة العامة .



وأشار إلى أن المكرمة الرئاسية تزامنت مع الاحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ21من سبتمبر.. لافتا إلى أهمية إلتزام المفرج عنه بالقوانين وعدم الانجرار وراء أي أنشطة تضر بمصلحة اليمن.



وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أصدرت في الـ 12 من أبريل 2017م حكما بإدانة المتهم بجريمة التخابر مع دولة أجنبية ومعاقبته بالإعدام ومصادرة جميع صور التقارير والملفات المضبوطة المتعلقة بالجريمة وتسليمها لجهاز الأمن القومي لحفظها.

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