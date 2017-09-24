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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:22:36م
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الصحة تجدد إدانتها لاستمرار العدوان في قصف المدنيين والبنية التحتية
[24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

جددت وزارة الصحة العامة والسكان ادانتها واستنكارها بشدة لاستمرار العدوان السعودي في قصف المدنيين بشكل عام وقصف البنية التحتية للتنمية في اليمن وعلى وجه الخصوص مشاريع المياه والآبار وآخرها مشروع المياه في مديرية سحار بصعدة.



واوضح الناطق الر سمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الحكيم الكحﻻني لوكالة اﻻنباء اليمنية (سبا) انه في الوقت الذي يتحدث العالم بأسره بأن وباء الكوليرا هو الأكبر على مستوى العالم والأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، إلا إن العدوان السعودي لايبالي إطلاقا بذلك ويستمر في تعريض المدنيين للإصابة بالمرض عندما يضطرون لشرب مياه غير آمنة للشرب.



وطالب  جميع المنظمات العاملة في مكافحة الكوليرا في اليمن ومنظمات حقوق الانسان استنكار هذه الجريمة التي تقوض جهود الجميع في مكافحة الكوليرا التي تجاوزت الإصابة بها 700 ألف حالة والوفيات 2100.. محمﻻ دول العدوان مسئولية ذلك.
سبأ
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