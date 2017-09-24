محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو وباليستي يستهدف قاعدة خالد الجوية صنعاء - سبأ:













دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الثلاثة الأيام الماضية، فيما استهدف قاهرM2 الباليستي قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع قاهرM2 على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بعسير ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مدينة الربوعة والحديقة والمجمع محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أنه تم كسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على تبة سهوة في عسير أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الخزان وتبة القناصين في علب أدت إلى قتلى وجرحى في صفوفهم .



وتم تدمير آلية نوع برادلي بصاروخ موجه و إحراق آلية أخرى في مدينة الربوعة .



كما أكد المصدر وقوع أسيران من الجيش السعودي في قبضة الجيش واللجان الشعبية إثر معارك ما وراء الحدود خلال الأيام الماضية .



وفي جيزان تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين بمعسكر في قطاع العارضة بصلية من صواريخ الكاتيوشا ، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع زلزال_2 على تجمعات الجيش السعودي في منفذ الطوال ، و عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات أخرى في موقع المنتزه .



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي القرن و الفريضة وبرج الخشل ، وتم قنص جندي سعودي في موقع الكرس .



وأشار المصدر إلى تدمير دبابة أبرامز في موقع الشرفة في نجران وتدمير أخرى في معسكر رجلا بصاروخ موجه ، كما تم تدمير دبابة ثالثة بصاروخ موجه أثناء محاولتها التقدم باتجاه موقع المخروق .



و استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين بصاروخ موجه وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في رقابة صلة و التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء وموقع الطلعة .



وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع المرتزقة في الطلعة و سلاطح أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تصدى أبطال الجيش و اللجان لزحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، ووقوع أسرى جدد في قبضة الجيش واللجان الشعبية .



ولفت المصدر إلى قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع الشرفة و غرب موقع الفواز ، بالإضافة إلى قنص أحد المرتزقة في موقع الطلعة .



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية هجمات مباغتة واقتحامات نوعية على مواقع المرتزقة في التبة الغربية بوادي وقز بمديرية المصلوب و مزوية و الفيض والورش بمديرية المتون ومنطقة صبرين بمديرية خب والشعف و في محزام ووادي صقر بمديرية الغيل أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم و اغتنام أسلحة .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في الأطراف الشرقية لمديرية المتون و غربي معسكر السلان في مديرية الغيل بالجوف .



ووفقاً للمصدر نفذ الجيش واللجان عمليات خاطفة على مواقع المرتزقة في تبة المطار والمشجح والواغرة والزغن بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة منهم .



كما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع المرتزقة في القتب ، العقران ، الحول ، المنارة ، عيدة ، المدفون ، الخانق ، يام ، القرن ، النهدين وتباب عياش في مديرية نهم أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم و اغتنام أسلحة .



ودمر الجيش واللجان آلية تابعة للعدوان تقل مرتزقة في سلسلة جبال يام ما أدى إلى مصرع وإصابة طاقمها ، كما تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية .



أما في محافظة تعز فقد نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية على مواقع المرتزقة باتجاه تبة الوكيل و باتجاه بير باشا وفي شمال يختل وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد .



وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال_2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، فيما أفشل أبطال الجيش محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة العويد في حمير بمديرية مقبنه ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم .



وصد الجيش واللجان زحفاً لمرتزقة العدوان على جبل عسق والتباب المجاورة له بمديرية حيفان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ [24/سبتمبر/2017]سبأ