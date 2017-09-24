محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العون المباشر تستأنف استقبال مرضى العيون في مديرية القفر بإب







تستأنف جمعية العون المباشر مكتب اليمن غداً الإثنين استقبال مرضى العيون والمياه البيضاء في محافظة إب لإجراء الفحوصات والمعاينة بمستشفى الرحاب الريفي في مديرية القفر بتمويل متابعي مدونة (Q8Ping ) الإلكترونية .



وأوضحت مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العون المباشر تدشن أعمال مخيم النور الطبي المجاني الـ 16 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمديرية القفر وذلك بعد الانتهاء من المخيم الـ 15 في مركز المحافظة .



وأشارت إلى أن المخيم الذي تنفذه جمعية النبراس الصحية يهدف إلى إجراء الفحوصات والمعاينة لأكثر من ألفين و 500 مريض من الفقراء والنازحين رجالاً ونساءً وأطفالاً ، وكذا إجراء أكثر من مائتي عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالتعاون مع مكتب الصحة العامة وبالتنسيق مع السلطة المحلية و مكتب التخطيط بالمحافظة.



وأكدت العسعوسي أن الجهود متواصلة لمكافحة العمى الذي يمكن تجنّبه ، وزيادة فرص حصول الناس في مختلف محافظات اليمن على خدمات صحة ورعاية العيون من خلال مخيمات النور الطبية المجانية التي تنفذ على نفقة أهل الخير .



وتطرقت إلى احصائيات وزارة الصحة التي تشير إلى أن المياه البيضاء أحد أسباب العمى ، مبينة أنه رغم القفزة الكبيرة في عدد عمليات إزالة المياه البيضاء التي يجري تنفيذها حالياً والذي وصل إلى 62 ألفا ًو 577 عملية سنوياً إلا أن اليمن مازال بحاجة إلى إجراء نحو 75 ألف عملية جديدة كل عام للتخفيف والإقلال من حالات العمى التراكمية وتجنب العمى للحالات الجديدة .



ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن الوضع الحالي في اليمن كارثي من الناحيتين الصحية والإنسانية، فكل سبل وأدوات الرعاية الصحية أصبحت شبه معدومة وغير متوفرة في أكثر من 90 بالمائة من المستشفيات .



كما تشير التقارير الدولية إلى أن 30 بالمائة فقط من احتياج اليمن في الجانب الدوائي والمستلزمات الطبية تصل إلى البلاد .



وحثت العسعوسي المنظمات الدولية والإقليمية على دعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن بعد توقف المستشفيات عن العمل وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية ، وقالت : " المرضى لايجدون الرعاية الطبية اللازمة و المنظمات العاملة داخل البلد تبذل أقصى الجهود لتدارك هذا الوضع الخطير ومازالت بحاجة لمزيد من الدعم " .

سبأ [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ