محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إطلاق صاروخين قاهر M2 وتدمير 19 دبابة وآلية عسكرية لقوى العدوان خلال أسبوع صنعاء - سبأ:

دمر الجيش واللجان الشعبية 19 دبابة وآلية عسكرية لقوى العدوان والمرتزقة ، فيما أطلقت القوة الصاروخية 12 صاروخ أوراغان وزلزال وقاهر M2 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخي قاهر M2 وثلاثة صواريخ أوراغان وخمسة صواريخ زلزال2 وصاورخي زلزال1 .



وأكد المصدر إحراق أربع دبابات أبرامز وتدمير 15 آلية عسكرية لقوى العدوان والمرتزقة ، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري كبير في ثلاث عمليات نوعية وكذا اغتنام طقم وإحراق مخزن ذخيرة.



وأشار المصدر إلى أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع وإصابة 32 من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود.



فيما وقع عدد من جنود الجيش السعودي أسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية إثر معارك ما وراء الحدود .



وبيّن المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا 38 عملية هجومية، وتمكنوا من صد 14 محاولة زحف لقوى العدوان والمرتزقة.



فيما واصلت وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تكبيد العدو خسائر في الأرواح، حيث أكد المصدر قنص خمسة جنود سعوديين و21 عنصراً من مرتزقة العدوان.

سبأ [24/سبتمبر/2017]سبأ