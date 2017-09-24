محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام صنعاء ـ سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 255 غارة خلال الثلاثة الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخر في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن في مديرية شدا بمحافظة صعدة .



كما استشهد مواطن جراء غارة لطيران العدوان استهدفت مسجداً في جزيرة غراب بمحافظة الحديدة ، فيما استشهد مواطن آخر بمنطقة الشريجة في محافظة لحج إثر إصابته بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على المنطقة .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة و غارة على أحد الأحياء بمديرية الصلو في محافظة تعز ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والسيارات ، وألقى الطيران قنابل فسفورية محرمة دولياً على مديرية موزع بالمحافظة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب و خمس غارات على منطقة الحفا بأمانة العاصمة ومثلها على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء .



في محافظة حجة شن طيران العدوان خلال أيام الخميس ، الجمعة والسبت أكثر من 61 غارة على مديريتي حرض و ميدي ، كما شن غارة على الجسر الواصل بين مديريتي مستبأ و كشر و غارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس و غارة على شعب اللبن في مديرية بكيل المير .



واستهدف طيران العدوان في محافظة صعدة شبكة الاتصالات ومشروع المياه في منطقة ولد مسعود بمديرية سحار بست غارات ، وشن غارة على منطقة بركان بمديرية رازح ، وثلاث غارات على جبل الصمع بمحيط المدينة .



و حسب المصدر تعرضت مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي في حين شن الطيران المعادي غارتين على المديرية ذاتها ، وأربع غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم ، كما استهدف بغارة سيارة أحد المواطنين في منطقة آل الزماح بالمديرية نفسها .



وذكر المصدر أن الطيران السعودي الأمريكي شن أكثر من 59 غارة على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة و مواقع الشرفة ، الشبكة والمخروق في نجران ، كما شن سبع غارات على موقع الطلعة .



وفي عسير شن طيران العدوان 59 غارة على مدينة الربوعة ، و أكثر من 22 غارة على موقع سهوة ، فيما شن غارتين على وادي جارة بجيزان .

سبأ [24/سبتمبر/2017]سبأ