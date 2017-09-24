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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:26:12م
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 255 غارة خلال الثلاثة الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين .
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طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 255 غارة خلال الثلاثة الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخر في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن في مديرية شدا بمحافظة صعدة .

كما استشهد مواطن جراء غارة لطيران العدوان استهدفت مسجداً في جزيرة غراب بمحافظة الحديدة ، فيما استشهد مواطن آخر بمنطقة الشريجة في محافظة لحج إثر إصابته بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على المنطقة .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة و غارة على أحد الأحياء بمديرية الصلو في محافظة تعز ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والسيارات ، وألقى الطيران قنابل فسفورية محرمة دولياً على مديرية موزع بالمحافظة .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب و خمس غارات على منطقة الحفا بأمانة العاصمة ومثلها على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء .

في محافظة حجة شن طيران العدوان خلال أيام الخميس ، الجمعة والسبت أكثر من 61 غارة على مديريتي حرض و ميدي ، كما شن غارة على الجسر الواصل بين مديريتي مستبأ و كشر و غارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس و غارة على شعب اللبن في مديرية بكيل المير .

واستهدف طيران العدوان في محافظة صعدة شبكة الاتصالات ومشروع المياه في منطقة ولد مسعود بمديرية سحار بست غارات ، وشن غارة على منطقة بركان بمديرية رازح ، وثلاث غارات على جبل الصمع بمحيط المدينة .

و حسب المصدر تعرضت مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي في حين شن الطيران المعادي غارتين على المديرية ذاتها ، وأربع غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم ، كما استهدف بغارة سيارة أحد المواطنين في منطقة آل الزماح بالمديرية نفسها .

وذكر المصدر أن الطيران السعودي الأمريكي شن أكثر من 59 غارة على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة و مواقع الشرفة ، الشبكة والمخروق في نجران ، كما شن سبع غارات على موقع الطلعة .

وفي عسير شن طيران العدوان 59 غارة على مدينة الربوعة ، و أكثر من 22 غارة على موقع سهوة ، فيما شن غارتين على وادي جارة بجيزان .

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