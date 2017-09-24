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مخاوف من انهيار سد في بويرتوريكو بعد الإعصار ماريا
[24/سبتمبر/2017]
سان خوان - سبأ:
تتزايد المخاوف في جزيرة بويرتوريكو المنكوبة من انهيار سد في شمال غرب الجزيرة الأمريكية جراء الفيضانات الناجمة عن الإعصار ماريا.

وقال حكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو خلال لقائه رؤساء بلديات من انحاء الجزيرة إن هناك نحو 70 ألف شخص يعيشون في عدد من المناطق التي يجري إخلاؤها خلف السد الواقع على نهر جواخاتكا الذي ارتفع منسوب مياهه بفعل الأمطار الغزيرة.

لكن السلطات المحلية رجحت السبت ألا يطول التهديد عددا كبيرا من السكان، كما كان يعتقد في وقت سابق وأن نحو 320 شخصا فقط جرى إجلاؤهم بحسب تقرير نشرته صحيفة (إل نويفو ديا) المحلية.

ويأتي ذلك في وقت يكابد فيه سكان بويرتوريكو دون كهرباء لإزالة الدمار الناجم عن الإعصار ماريا الذي ضرب الجزيرة قبل أيام وأسفر عن سقوط 25 قتيلا على الأقل في أنحاء الكاريبي وفقا لمسؤولين وتقارير إعلامية.

وقال روسيلو في تعليق على تويتر السبت ”أبدأ اجتماعا مع رؤساء البلديات لمعرفة الاحتياجات العاجلة وتوزيع الموارد“.

من جهته قال آندرو كومو حاكم نيويورك خلال جولة في الجزيرة إن الفيضانات العارمة والتدمير الذي طال المنازل وعدم وجود كهرباء تمثل ثلاث مشكلات عاجلة تواجه بويرتوريكو.

وقال كومو المسؤول الأول في ولاية يسكنها ملايين الأشخاص الذين تنتمي أصولهم لبويرتوريكو ”هذا موقف طارئ مروع يتطلب مساعدة من الحكومة الاتحادية وليس فقط مساعدة مالية“.

وأضاف كومو، وهو ديمقراطي ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، لتلفزيون (سي.ان.ان) ”الوضع خطير اليوم وأمامنا مرحلة إعادة بناء طويلة المدى تستمر لعدة شهور“.

وقالت كريستينا فيلالبا المسؤولة بوكالة إدارة الطوارئ إن السد سينهار دون شك مضيفة وفق وكالة رويترز مساء أمس الجمعة ”قد يحدث الليلة.. قد يحدث غدا أو خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن من المرجح جدا أن يحدث قريبا“.

وقال روسيلو في بيان يوم الجمعة إن الحرس الوطني في بويرتوريكو على أهبة الاستعداد لمساعدة الشرطة في عمليات الإجلاء.

واليوم السبت ذكر تقرير صحيفة (إل نويفو ديا) أن السلطات اكتشفت أن التآكل قرب السد سمح بتصريف مياه مما خفف الضغط على هيكل السد.

والإعصار ماريا هو ثاني إعصار كبير يضرب الكاريبي الشهر الجاري وأقوى إعصار يضرب بويرتوريكو منذ نحو قرن مما أحدث دمارا هائلا يوم الأربعاء. وما زالت الجزيرة بالكامل دون كهرباء باستثناء مولدات الكهرباء الخاصة بالطوارئ وما زالت خدمات الهواتف غير مستقرة.

وانهارت أسطح الكثير من المنازل في حين تناثر الركام والأنقاض في الشوارع واقتلع الإعصار الأشجار وأطاح بأعمدة الكهرباء. وأدت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة إلى ارتفاع منسوب مياه العديد من الأنهار إلى مستويات قياسية.

وأكد مسؤولون أمس الجمعة سقوط ست وفيات على الأقل جراء العاصفة في بويرتوريكو التي يقطنها 3.4 مليون ساكن. في حين ذكرت تقارير إخبارية سابقة أن عدد القتلى في الجزيرة يصل إلى 15 قتيلا.

وفي أماكن أخرى في منطقة الكاريبي أفادت تقارير في جزيرة الدومنيكا التي يقطنها 71 ألفا بمقتل 14 شخصا. وقتل شخصان في منطقة جوادلوب الفرنسية كما سقط قتيل في الجزء العذراء الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية في جمهورية الدومنيكان أن شخصين قتلا يوم الخميس جراء العاصفة.

سبأ
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