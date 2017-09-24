عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة مواطنين من الخليل وبيت لحم.. ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى رام الله /القدس المحتلة - سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأرضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت ستة مواطنين في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية ،في حين لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة واستفزاز لمشاعر المسلمين ويؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى المبارك، بحراسة معززة من قوات الاحتلال.



ففي محافظة الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين اثنين من بلدتي بيت عوا وبيت أمر، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت رسلان رزق مسالمة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



كما داهمت قوات الاحتلال منطقة الظهر جنوب بيت أمر والقريبة من مستوطنة "كرمي تسور"،واعتقلت الأسير المحرر عيسى محمد بحر (20 عاما) ، بعد أن فتشت منزل عائلته.



من جهة أخرى نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل والمؤدية إلى مدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أربعة شبان فلسطينيين من جنوب وشرق بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا الشبان الأربعة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم،ومن قرية مراح رباح جنوبا، وآخران، من بلدة تقوع شرقا، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي القدس المحتلة،أدت مجموعة من غلاة المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في ساحة الغزالي، أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط، بحراسة معززة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



يشار أن "ساحة الغزالي" كانت مسرحاً لاعتصامات حاشدة ومكاناً لصلاة المصلين خلال احتجاجات المواطنين على وضع كاميرات وجسور حديدية أمام المسجد الأقصى منتصف تموز الماضي.



وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين استأنفوا صباح اليوم، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ووسط تواجد ملحوظ للمصلين وانتشارهم في رحاب المسجد.

سبأ [24/سبتمبر/2017]سبأ