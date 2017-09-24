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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:20:15ص
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  عربي ودولي
إصابة خمسة أشخاص في لندن في هجوم بالأسيد
[24/سبتمبر/2017]
لندن - سبأ:
أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص السبت في هجوم بالأسيد غربي لندن، في حين أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به مستبعدة فرضية العمل الإرهابي.

وقالت الشرطة إنها هرعت إلى مكان الحادث في ستراتفورد سنتر، المركز التجاري القريب من استاد لندن الأولمبي، بعدما وردها بلاغ بأن جمعا من الشبان يرش "مادة ضارة"، مضيفة أنها اعتقلت رجلا بشبهة الضلوع في هذا الهجوم.

من جهته قال جهاز الإسعاف اللندني في تغريدة على تويتر إنه عالج "خمسة مصابين على الأقل".

وسجلت الهجمات بالأسيد ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة. وبلغ عدد هذه الهجمات في لندن العام الماضي 431 هجوما.

سبأ
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