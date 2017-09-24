محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشروع التغذية المدرسية يدشن توزيع المساعدات الغذائية في 12 محافظة صنعاء ـ سبأ:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بوزارة التربية والتعليم توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة في 12 محافظة.



وأوضح مدير المشروع حمود الأخرم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التوزيع التي تأتي ضمن خطة شهر سبتمبر الجاري تستهدف 479 ألفاً و 13 أسرة نازحة ومتضررة.



وأشار إلى أن الأسر المستهدفة موزعة على 24 ألفاً و 734 أسرة بمحافظة عمران ، تسعة آلاف و 312 أسرة بمحافظة صنعاء ، 30 ألفا و 703 أسرة بالبيضاء ، 30 ألفا و 124 أسرة بمحافظة المحويت ، 33 ألفا و 245 أسرة في محافظة حجة .



كما تشمل الأسر المستهدفة 63 ألفا و 678 أسرة بأمانة العاصمة ، 108 آلاف و 220 أسرة في محافظة تعز ، 57 ألفا و 155 أسرة بمحافظة إب، 25 ألفا و295 أسرة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 86 ألفا و520 أسرة بمحافظة صعدة .



ولفت الأخرم إلى أن عملية التوزيع تتم يدا بيد من خلال ألف و 901 مركز صرف متواجدة في مدارس العزل و المديريات المستهدفة وتشرف عليها 459 لجنة ميدانية مركزية و محلية .



وأشاد بإسهامات برنامج الأغذية العالمي في تخفيف أعباء الأسر المتضررة سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [24/سبتمبر/2017]سبأ