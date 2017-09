Marib: Meurtre de cinq mercenaires de l'agression [24/سبتمبر/2017]

MARIB, 24 Sep. (SABA)-Cinq mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués par les balles de l'armée et des forces populaires.



Une source militaire a indiqué à SABA le meurtre de cinq mercenaires dans une opération menée par les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires au district de Sourwah.



L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires à l'Est de Sourwah, faisant de pertes matérielles et humaines parmi les rangs de mercenaires.



AM



SABA