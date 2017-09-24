رئيس الوزراء يهنئ منتخب الناشئين بتأهله إلى نهايات كأس آسيا هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، المنتخب الوطني للناشئين على تصدره مجموعته وتأهله المستحق إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام العام المقبل في ماليزيا الشقيقة.