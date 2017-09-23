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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:55:16م
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كسر زحف للجيش السعودي تزامن مع أكثر من 22 غارة على موقع سهوة بعسير
[23/سبتمبر/2017] عسير - سبأ :
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع سهوة بعسير، بمساندة غطاء جوي مكثف للطيران الحربي والأباتشي.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته خلال كسر الجيش واللجان الشعبية لزحف لهم على موقع سهوة.

وأشار المصدر إلى طيران العدوان شن أكثر من 22 غارة للطيران الحربي ومشاركة طائرات الأباتشي والاستطلاع خلال الزحف على موقع سهوة.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مدينة الربوعة والحديقة والمجمع، فيما تم إحراق آلية سعودية في مدينة الربوعة بعسير.

سبأ
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