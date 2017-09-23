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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:11:38م
إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخ باليستي نوع قاهر M2 على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير .
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحملة دهم ومواجهات في مدينة بيت لحم الفلسطينية
قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم مدينة بيت لحم ومخيم عايدة، وشنت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين فيما شهد مخيم عايدة مواجهات مع قوات الاحتلال.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
رئيس الوزراء يهنئ منتخب الناشئين بتأهله إلى نهايات كأس آسيا
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، المنتخب الوطني للناشئين على تصدره مجموعته وتأهله المستحق إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام العام المقبل في ماليزيا الشقيقة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 20 غارة على حرض وميدي
[23/سبتمبر/2017] حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبأ
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