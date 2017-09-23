اختتام برنامج تدريبي لإدارة المستشفيات والمرافق الصحية بأمانة العاصمة [23/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :

اختتم بأمانة العاصمة اليوم برنامج تدريبي خاص بإدارة المستشفيات والمرافق الصحية بمشاركة 120 شابا وشابة من المستشفيات الحكومية والخاصة.



هدف البرنامج الذي نظمه على مدى ثمانية أيام مبادرة الريادة للتنمية ومجلس شباب أمانة العاصمة بالتعاون مع جامعة صنعاء و قطاع التعليم والشباب بالأمانة، إكساب العاملين بالقطاع الصحي معارف ومهارات حديثة وتطوير قدراتهم في مجال إدارة المستشفيات والمرافق الصحية إلى جانب الإلمام بقواعد وأساسيات الإدارة الناجحة.



وفي الاختتام أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود محمد النقيب إلى أهمية إقامة مثل هذه البرامج لتأهيل وتدريب العاملين بالمستشفيات والشباب الناشطين والمتطوعين في مجال الإدارة وغيرها من المهارات الأخرى لتحسين أداء وجودة العمل وخدمة المجتمع.



وأكد النقيب حرص قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة على تعزيز التعاون والشراكة مع المبادرات والمنظمات في مجال تأهيل وتدريب العاملين في القطاعات الخدمية بالأمانة بما يسهم في تعزيز قدراتهم ورفع كفاءتهم العملية والإدارية بما ينعكس ايجابا في تحسين جودة الخدمات.



فيما أكد وكيل قطاع التعليم والشباب بأمانة العاصمة زياد الرفيق دعم الأمانة للبرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين والموظفين بالقطاع الصحي وبقية القطاعات الخدمية الأخرى لإكسابهم مهارات تمكنهم من تحسين الأداء وجودة الخدمات.



ودعا المنظمات والمبادرات إلى الاستمرار في إقامة البرامج التدريبية للعاملين والشباب بالأمانة.



حضر الاختتام الوكيل المساعد لقطاع التعليم والشباب بالأمانة عبدالله الحجري ورئيس وأمين عام مجلس شباب أمانة العاصمة نبيل عبد الإله راجح وعبد الحكيم الريامي.



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