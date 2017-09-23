السلطة المحلية بإب تدعو للمشاركة في الاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر [23/سبتمبر/2017]



إب - سبأ :

دعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب، كافة أبناء المحافظة للمشاركة في الاحتفال بالعيد الـ55 لثورة ال26 من سبتمبر المجيدة.



ودعا المحافظ عبدالواحد صلاح الأحزاب ومنظمات المجتمع والمشائخ الأعيان والعلماء والمثقفين والشباب للمشاركة في الحفل الجماهيري الحاشد الذي سيقام بهذه المناسبة الثلاثاء القادم بمصلى العيد بمنطقة أبلان بمركز المحافظة.



وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية المشاركة الفاعلة بما يتواكب مع هذه المناسبة الوطنية التي ستظل نبراس يضيئ طريق العزة والكرامة برغم العدوان الذي يتعرض له الوطن.



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