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ورشة تدريبية للجان صرف المساعدات الغذائية بأمانة العاصمة
[23/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
نظم مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بأمانة العاصمة اليوم ورشة تدريبية لأعضاء لجان صرف المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة والمتضررة بمديريات السبعين والوحدة والصافية والتحرير ومعين بالأمانة.

هدفت الورشة ضمن مشروع الطوارئ إكساب 217 متدربا يشرفون على 41 مركز توزيع وصرف المساعدات الغذائية بالمديريات المستهدفة قواعد وأساسيات الصرف وأهمية الالتزام بها لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها في كافة المناطق المستهدفة.

وفي الورشة أوضح مدير المشروع حمود الأخرم أن لجان الصرف ستباشر أعمالها في توزيع المساعدات الأسبوع الحالي في خمس مديريات مستهدفة ضمن مشروع الطوارئ وخطة المشروع لشهر سبتمبر الجاري لتخفيف معاناة المحتاجين والنازحين والمتضررين والفقراء.

وحث أعضاء اللجان المشاركين على الإستفادة من معارف الورشة بما يسهم في إنجاح توزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها .. مشيرا إلى أهمية التعامل الإيجابي أثناء توزيعها.

وأشار إلى أن المساعدات الغذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي يتم توزيعها عبر برنامج مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بالمديريات المستهدفة من خلال لجان صرف مركزية ومحلية .. مشيدا بدعم برنامج الأغذية العالمي ودوره الإنساني والإغاثي.

حضر الورشة مستشار المشروع يحيى الهادي ومشرف لجان صرف المساعدات الغذائية بأمانة العاصمة عبد الوهاب الإرياني وعدد من المعنيين في المشروع.
سبأ
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