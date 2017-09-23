رئيس الوزراء يهنئ منتخب الناشئين بتأهله إلى نهايات كأس آسيا [23/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور صالح بن حبتور ، المنتخب الوطني للناشئين على تصدره مجموعته وتأهله المستحق إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام العام المقبل في ماليزيا الشقيقة.



وعبر رئيس الوزراء في برقية تهنئته موجهة إلى وزير الشباب والرياضة حسن زيد ومدرب منتخب الناشئين الكابتن محمد ختام، عن تهانيه الحارة للجميع بهذا التأهل والفوز الكبير للمنتخب الوطني على قطر وبنغلادش .. لافتا إلى أهمية وأبعاد هذا الإنجاز الرياضي في ظل ما يواجهه الوطن من عدوان وحصار منذ أكثر من سنتين ونصف.



وأكد أن هذا التأهل المستحق سيشكل حافزا لمنتخب الناشئين للمنافسة القوية في كأس آسيا كما أنه يمثل دافعا لكل لجميع الرياضيين والشباب سواء في كرة القدم أو المجالات الرياضية الأخرى على بذل قصارى الجهود في التدريب المتواصل وصقل المهارات لتحقيق إنجازات جديدة وحصد البطولات والألقاب .



وقال " لقد تابعت وأبناء شعبنا اليمني إبدعاتكم ومهاراتكم الكروية التي أسهمت بتفوقكم في البطولة وأحثكم جميعا على المزيد من الجد والمثابرة والتحلي بالروح الرياضية والأخلاق الرفيعة والمساهمة في الارتقاء في بمستوى الكره اليمنية".



وأكد رئيس الوزراء أن حكومة الإنقاذ الوطني ستعمل ما في وسعها من أجل الحفاظ على هذا المنتخب وتنمية قدراته الكروية .. موجها وزيرة الشباب والرياضة بالإعداد والتحضير لحفل تكريمي لأبطال الناشئين بما يليق وإنجازهم الكروي الكبير.



وثمن الدكتور بن حبتور في ختام برقيته الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة لإعداد هذا الفريق الذي حقق هذا الإنجاز الكروي وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

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