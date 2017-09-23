محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة خاصة بإدارة المستوى الوسيط لمدراء الصحة بإب





بدأت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية خاصة بإدارة المستوى الوسيط لمدراء الصحة ومشرفي التحصين بمديريات المحافظة، تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة.



تهدف الدورة التي تستمر ثمانية أيام، إكساب 40 متدربا ومتدربة معارف حول الإشراف الميداني على أعمال التحصين والتخطيط ورفع التغطية بالتحصين والترصد الوبائي للأمراض.



وفي الإفتتاح أوضح مدير البرنامج الوطني للتحصين الموسع بوزارة الصحة الدكتورة غادة شوقي الهبوب ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني أن الدورة ستركز على الجوانب الخاصة بتأهيل قدرات ومعارف المتدربين في جوانب الإشراف والرقابة والتخطيط الإداري للأنشطة الخاصة في الإدارة والتحصين الصحي.



وحثا المتدربين على الإستفادة من برامج ومحاور الدورة للخروج بحصيلة معرفية تمكنهم من الإسهام في تحسين الأداء ورفع كفاءة الإشراف والتخطيط لعملها.



حضر الإفتتاح المدرب المركزي بوزارة الصحة العامة عبدالكريم التويتي ومشرف التحصين بالمحافظة عبدالجلبل الزبيدي ومساعد التحصين بالمحافظة عبد الحكيم يحيى الدهمش .

سبأ [23/سبتمبر/2017] إب - سبأ:سبأ