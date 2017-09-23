محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإثنين القادم تدشين مخيم النور الجراحي لطب العيون بمديرية القفر باب





تدشن جمعية النبراس الصحية بالتعاون مع جمعية العون المباشر - مكتب اليمن بعد غد الإثنين بمستشفی رحاب الريفي بمديرية القفر باب مخيم النور الطبي الجراحي المجاني ألـ 196 لإزالة المياه البيضاء ومكافحة العمى ورعاية البصر.



وأوضح مدير جمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الأشول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي يستمر خمسة أيام يستهدف إجراء معاينة وتقديم فحوصات مجانية لـ1500 حالة من الأسر الفقيرة والأشد فقرا بالمديرية والمناطق المجاورة .



وأشار إلى أن المخيم سيجري نحو 250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف أدوية مجانية للحالات المستهدفة .. معتبرا المخيم لفتة إنسانية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتردي الخدمات الطبية للأسر الفقيرة والأشد فقراً والمحتاجين بمديرية القفر والمناطق المجاورة لا سيما في مجال مكافحة العمی في معظم المحافظات.



ودعا الدكتور الأشول رجال المال والأعمال إلى الإسهام في دعم أنشطة الجمعية وخاصة في المخيمات الطبية المجانية لمكافحة العمى .. مؤكدا حاجة اليمن وفق أحدث دراسة مسحية علمية لإجراء ما يقارب 75 ألف عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء سنوياً فيما ينفذ منها فعلياً نحو خمسة آلاف عملية جراحية فقط.

سبأ [23/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ