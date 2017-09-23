دراسة: ارتجاج الدماغ يزيد خطر الاصابة بالتصلب المتعدد [23/سبتمبر/2017] ستوكهولم - سبأ :

حذرت دراسة حديثة سويدية من ان التعرض للارتجاج في سن المراهقة يرتبط بالخطر في وقت لاحق من مرض التصلب العصبي المتعدد.



وخلصت الدراسة التى اجراها باحثون من جامعة أوريبرو في السويد ونشرت بدورية سجلات علم الاعصاب بيانات 80212 مشاركا لرصد مدى تعرضهم لارتجاج الدماغ خلال المرحلة العمرية بين سن 11 عاما و20 عاما وعلاقة ذلك باصابتهم بمرض التصلب المتعدد لاحقا.



ووجدت انه لا علاقة بين التعرض للارتجاج في مرحلة الطفولة والاصابة بمرض التصلب المتعدد لاحقا بينما كان التعرض له في مرحلة المراهقة يزيد خطر الاصابة بالتصلب المتعدد بنسبة 22 بالمائة.



وأشارت الدراسة الى ان اهم اعراض الارتجاج المؤدي للتصلب المتعدد الذي يؤثر على نحو 3ر2 مليون شخص في العالم هي فقدان الوعي والدوخة وضعف التوازن والتغيرات في السلوك والمزاج ومشكلات الذاكرة.

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