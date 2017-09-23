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الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الريف الغربي لمحافظة دير الزور
[23/سبتمبر/2017] دمشق – سبأ:
تمكن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه اليوم السبت من استعادة السيطرة على كامل الريف الغربي لمحافظة دير الزور شرق البلاد بعد سيطرتها اليوم على مدينة معدان.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر عسكرية إن "وحدات من الجيش العربي السوري بسطت سيطرتها الكاملة على قريتي معدان عتيق ومظلوم بريف دير الزور وذلك فى إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم (داعش) الإرهابي" .

وأضافت الوكالة "ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات نوعية ضد من تبقى من إرهابيي تنظيم (داعش) في الريف الغربي واحكمت خلالها السيطرة على قرية معدان عتيق" .

وأكدت "أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من ارهابيي التنظيم وتدمير آليات وعتاد لهم" .. مشيرة الى أن وحدات من الجيش تتابع تقدمها باتجاه مدينة معدان التى تعد أحد أكبر تجمعات الإرهابيين في ريف الرقة الشرقي.

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات لفتت وكالة (سانا) إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء فرضت سيطرتها بالكامل على قرية مظلوم وعلى بعض النقاط فى بلدة خشام بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم (داعش) سقط خلالها العديد من ارهابييه قتلى ومصابين.

وكانت وحدات من الجيش احكمت امس سيطرتها على قرى حلبية وزلبية والقصبي وعلى المواقع الأثرية فيها في ريف دير الزور الغربى بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات تنظيم (داعش) فيها.
سبأ
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