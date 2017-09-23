عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ مضاد للسفن





أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة على صاروخ مضاد للسفن تم إطلاقه من طائرة مروحية في مياه البحر العربي.



وذكر القوات البحرية الباكستانية في بيان لها أن التجربة أجريت في منطقة بشمال البحر العربي، وأن الصاروخ قد أصاب هدفه بدقة عالية.



من جانبه قال رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد ذكاء الله الذي حضر التجربة إن نجاح التجربة دليل على جاهزية القوات البحرية في التعامل مع أي عدوان، وعلى قدراتها المهنية.



كما قام المسؤول الباكستاني بزيارة لتفقد القطع البحرية المنتشرة قبالة السواحل الباكستانية لغرض حماية الأرصدة الإستراتيجية الوطنية من أي عدوان يأتي من جانب الساحل الجنوبي.

سبأ [23/سبتمبر/2017] إسلام آباد - سبأ :سبأ