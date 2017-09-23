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توتنهام يفوز على وست هام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
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  رياضة
توتنهام يفوز على وست هام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
[23/سبتمبر/2017] لندن - سبأ :


تغلب توتنهام هوتسبير 3-2 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم بعدما نجا من انتفاضة متأخرة من غريمه اللندني إذ لعب أخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين.

وقد سيطر توتنهام مبكرا وأتى الضغط ثماره عندما افتتح هاري كين التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 34 قبل أن يضيف الهدف السابع في ست مباريات ضد وست هام بعد ذلك بأربع دقائق.

ووضع كريستيان اريكسن الكرة داخل الشباك بطريقته المعتادة ليتقدم توتنهام 3-صفر قبل أن يقلص خافيير هرنانديز الفارق لوست هام من مدى قريب بعد ذلك بخمس دقائق ليمنح جماهير صاحب الأرض بعض الأمل.

وطُرد سيرج أورييه لحصوله على إنذارين قبل أن يحرز شيخ كوياتي الهدف الثاني لوست هام قبل ثلاث دقائق ويقود المباراة إلى نهاية متوترة.

وصمد توتنهام ليحقق فوزه الخامس على التوالي خارج ملعبه ليعادل الرقم القياسي للفريق وهي نتيجة ستزيد الضغط على سلافن بيليتش مدرب وست هام.

سبأ
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