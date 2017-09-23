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اليونسكو تعرب عن قلقها من الاعمال العسكرية حول آثار مدينة صبراتة في ليبيا
[23/سبتمبر/2017] طرابلس – سبأ :


أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اليوم السبت عن قلقها من اندلاع أعمال عسكرية حول آثار مدينة صبراتة في ليبيا .

وطالبت مديرة عام المنظمة إيرينا بوكوفا الأطراف كافة بضمان حماية التراث الثقافي لمدينة صبراتة والذي لا يقدر بثمن وبشكل خاص متحف صبراتة .. مشددة الحاجة لحماية التراث الثقافي الليبي في فترات النزاع، وهو ما حث عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .

وقالت بوكوفا في بيان لها أنها علمت بأن "أعمالاً عسكرية تتصاعد حول المواقع الأثرية في صبراتة، المدرجة على قائمة التراث العالمي" .

وقالت في هذا الصدد "أطالب جميع الأطراف بضمان حماية التراث الثقافي المميز لصبراتة ووقف أي أعمال عسكرية أو استهداف المواقع الأثرية أو المواقع المجاورة لها، احترامًا لأحكام اتفاقية لاهاي العام 1954م بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة" .

وتعد الآثار الرومانية ومسرحها الشهير في مدينة صبراتة ، واحدة من المواقع الليبية الخمسة (آثار شحات - آثار لبدة - غدامس القديمة - جبال أكاكوس) ، المصنفة على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو منذ عام 1982م .

وتشهد مدينة صبراتة (70) كلم غرب العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة منذ الأحد الماضي بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلفت 12 قتيلاً و 120 جريحاً في صفوف الطرفين .

سبأ
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