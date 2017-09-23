ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:38م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ بكيل حزام الطميرة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ بكيل حزام بن قسام الطميرة، عن عمر ناهز الـ 90 عاما، حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
اتلتيكو مدريد يتغلب على ضيفه أشبيلية 2-صفر في الدوري الإسباني لكرة القدم
ألحق فريق اتلتيكو مدريد بضيفه اشبيلية هزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ادواردو بيريتسو بالفوز عليه اليوم السبت 2-صفر على ملعبه الجديد واندا متروبوليتانو في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
دراسة: ارتجاج الدماغ يزيد خطر الاصابة بالتصلب المتعدد
الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الريف الغربي لمحافظة دير الزور
باكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ مضاد للسفن
توتنهام يفوز على وست هام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
زلزال جديد بقوة2ر6 درجة يضرب المكسيك
[23/سبتمبر/2017] مكسيكو - سبأ:


ضرب زلزال جديد بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب المكسيك، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا او اضرارمادية .

وذكرت وكالة انباء "رويترز" أن الزلزال وقع في جنوب شرقي مدينة روميرو بولاية واهاكا جنوبي البلاد، مؤكدة أيضا، نقلا عن شهود عيان، أن هزات أرضية خفيفة ضربت العاصمة ميكسيكو.

جاء ذلك بعد ساعات معدودة من إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل المكسيك.

وقالت الهيئة إن مركز الهزة الأرضية يقع على بعد 48 كيلومترا جنوب غرب مدينة باريدون جنوب البلاد وعلى عمق 74,2 كيلومترا.

يذكر أن زلزالا مدمر بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، هز المكسيك أوائل الأسبوع المنصرم. ووقع الزلزال جنوب البلاد، ووصلت آثاره إلى العاصمة ميكسيكو التي تم فيها تدمير 44 منزلا. وأفادت المعطيات الأخيرة بأن الزلزال أودى بأرواح 293 شخصا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
دراسة: ارتجاج الدماغ يزيد خطر الاصابة بالتصلب المتعدد
الجيش السوري يستعيد السيطرة على كامل الريف الغربي لمحافظة دير الزور
باكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ مضاد للسفن
اليونسكو تعرب عن قلقها من الاعمال العسكرية حول آثار مدينة صبراتة في ليبيا
محكمة دولية ترسم حدود بحرية بين غانا وساحل العاج
طيران الاحتلال الاسرائيلي يجدد انتهاكه لسيادة لبنان
بنغلادش : تدفق اللاجئين الروهينغا توقف تقريباً
هيئة رصد الزلازل الصينية: زلزال في كوريا الشمالية قد يكون ناجم عن إنفجار
الصين تدعو اليابان لعدم التخلي عن الحوار مع كوريا الشمالية
ارتفاع عدد المتضررين من الفيضانات في ماليزيا إلى أكثر من ألفي شخص
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد أحد جرحى جريمة العدوان في شدا بصعدة
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب القراميش بمأرب
[23/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن بغارة استهدفت مسجدا بجزيرة غراب بالحديدة
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يلقي قنابل محرمة دولياً على مديرية موزع بتعز
[23/سبتمبر/2017]
خمس غارات لطيران العدوان على مديرية سنحان بصنعاء
[23/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by