عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زلزال جديد بقوة2ر6 درجة يضرب المكسيك





ضرب زلزال جديد بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب المكسيك، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا او اضرارمادية .



وذكرت وكالة انباء "رويترز" أن الزلزال وقع في جنوب شرقي مدينة روميرو بولاية واهاكا جنوبي البلاد، مؤكدة أيضا، نقلا عن شهود عيان، أن هزات أرضية خفيفة ضربت العاصمة ميكسيكو.



جاء ذلك بعد ساعات معدودة من إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل المكسيك.



وقالت الهيئة إن مركز الهزة الأرضية يقع على بعد 48 كيلومترا جنوب غرب مدينة باريدون جنوب البلاد وعلى عمق 74,2 كيلومترا.



يذكر أن زلزالا مدمر بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، هز المكسيك أوائل الأسبوع المنصرم. ووقع الزلزال جنوب البلاد، ووصلت آثاره إلى العاصمة ميكسيكو التي تم فيها تدمير 44 منزلا. وأفادت المعطيات الأخيرة بأن الزلزال أودى بأرواح 293 شخصا.

سبأ [23/سبتمبر/2017] مكسيكو - سبأ:سبأ