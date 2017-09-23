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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:38م
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طلبة قسم الخدمة الإجتماعية بجامعة إب يحيون اليوم العالمي للسلام
[23/سبتمبر/2017] إب - سبأ:


نظم طلبة قسم الإجتماع والخدمة الإجتماعية بجامعة إب اليوم حفل خطابي وفني ومسرحي بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحت شعار " تعزيز دور الشباب في نشر مبدأ السلام ".

وفي الحفل الذي أقيم بدعم مؤسسة بصمة عطاء بالتعاون مع مبادرة أفلاطون .. أكد عميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي أن إحياء هذه المناسبة في ظل إستمرار العدوان، رسالة إلى ما تبقى من الضمير الإنساني وإنتصارا لدماء الشهداء الذين إستهدفهم العدوان.

من جانبه أكد رئيس قسم الاجتماع الدكتور عبدالسلام الفقيه ضرورة تفعيل دور الشباب في نشر ثقافة السلام وتعزيز التلاحم بين كافة أبناء المجتمع.

بدوره ثمن نائب مدير أمن المحافظة العميد بكيل غلاب دور جامعة إب وطلبة قسم الخدمة الإجتماعية في إقامة هذه الفعالية التي تدعوا للسلام .

فيما أشار المسئول الإعلامي لمؤسسة بصمة عطاء زهير الهناهي إلى أهمية الإحتفال باليوم العالمي للسلام في تعزيز السلام والحفاظ على البشرية وإيقاف العدوان وحماية الأطفال.

ولفت إلى دور المجتمع في دعم مبادئ السلام وترسيخ قيًم المحبة بين أوساط المجتمع ونبذ ثقافة التعصب والعنف .. منوها بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجامعة إب وطلبة قسم الخدمة الإجتماعية في إحياء ذكرى اليوم العالمي للسلام .

تخلل الحفل فقرات فنية ومسرحية وأناشيد قدمتاه زهرات من مدارس المحافظة وقصائد شعرية حول أهمية السلام وإيقاف العدوان، بالإضافة إلى زيارة قاعة المعرض الفني الخاص بهذه المناسبة من إبداعات طلبة قسم الخدمة الإجتماعية.

حضر الفعالية نائب مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة رعد فاضل ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور جبر الخولاني.

سبأ
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