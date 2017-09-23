محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برنامج الأغذية العالمي يدشن توزيع مساعدات في البيضاء





دشنت بمدينة البيضاء اليوم توزع المساعدات الغذائية، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمستفيدين من الضمان الإجتماعي والمحتاجين والأسر المتضررة عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية.



وفي التدشين أشاد أمين عام محلي مدينة البيضاء صادق إبراهيم القاضي بدور برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الغذائية وتوزيعها الحالات للمستهدفين .. داعيا إلى تضافر الجهود لإيصال المساعدات للمستهدفين لتخفيف معاناتهم.



فيما أوضح مساعد مشرف مشروع التغذية بالمحافظة مرزوق الرياشي أن عدد المستفيدين 30 ألف و703 حالات موزعة على 253 مركز توزيع في 16 مديرية هي "مدينتي البيضاء ورداع ومديريات مكيراس والسوادية ونعمان والملاجم والبيضاء والشرية والعرش والرياشية وولدربيع وصباح وردمان آل عواض والطفه وناطع وذي ناعم".



وأشار إلى أن المساعدات يتم صرفها للمستفيدين عبر لجان صرف مركزية ومحلية من أعضاء المجالس المحلية والتي باشرت العمل بالمراكز المعتمدة في المديريات المستهدفة.

سبأ [23/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:سبأ