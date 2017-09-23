رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتلتيكو مدريد يتغلب على ضيفه أشبيلية 2-صفر في الدوري الإسباني لكرة القدم





ألحق فريق اتلتيكو مدريد بضيفه اشبيلية هزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ادواردو بيريتسو بالفوز عليه اليوم السبت 2-صفر على ملعبه الجديد واندا متروبوليتانو في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودخل اشبيلية الى اللقاء دون ان يتلقى اي هزيمه في اي من مبارياته المحلية والقارية .. مانحاً مدربه الجديد بيريتسو الذي خلف مواطنه خورخي سامباولي المنتقل الى تدريب المنتخب الوطني، انجاز أن يكون أول مدرب في تاريخ النادي الأندلسي لا يذق طعم الهزيمة في أول ثماني مباريات من الموسم (ثلاث في دوري الأبطال مع الدور الفاصل وخمس في الدوري).



لكن اتلتيكو أوقف هذه السلسلة وأكد تفوقه بين جماهيره على منافسه الأندلسي الذي لم يذق طعم الفوز في معقل لوس روخيبلانكوس في منافسات الدوري منذ 28 سبتمبر 2008 (1-صفر).



وواصل نادي العاصمة بدايته القوية بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي والرابع في ست مباريات وحافظ ايضاً على سجله الخالي من الهزائم (تعادل في المباراتين الأخريين)، ليتحضر بالتالي بأفضل طريقة للاختبار القوي الذي ينتظره الاربعاء في دوري الأبطال أمام تشلسي بطل انكلترا الذي سيكون أول ضيف اوروبي يحل على ملعب "واندا متروبوليتانو".



ورفع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رصيده الى 14 نقطة وصعد الى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يحل لاحقاً ضيفاً على جاره المتواضع جيرونا .. متقدماً على اشبيلية الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة وتراجع الى المركز الثالث.

سبأ [23/سبتمبر/2017] مدريد – سبأ :سبأ