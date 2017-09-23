محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يتفقد العمل بمشروع رصف منطقة الدائري الشرقي برداع





تفقد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم سير العمل بمشروع دك ورصف منطقة الدائري الشرقي بمدينة رداع بتكلفة 85 مليون ريال بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية ذمار والبيضاء.



واستمع المحافظ المنصوري من المهندسين المشرفين على المشروع إلى شرح عن سير أعمال الدك في الشوارع والصعوبات التي تواجه الأعمال الإنشائية الأولية لتنفيذ المشروع.



وحث محافظ البيضاء على ضرورة رفع وتيرة العمل لإستكمال أعمال دك الشوارع والبدء في أعمال الرصف بإعتباره من المشاريع الخدمية لإستكمال البنية التحتية.



وأكد ضرورة الإلتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المحددة في تنفيذ المشروع .. لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تذليل أي الصعوبات التي قد تعترض سير العمل والأداء في المشروع.

سبأ [23/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:سبأ