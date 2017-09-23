محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين برنامج التعليم المجتمعي في عدد من مديريات عمران





دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مشروع برنامج التعليم المجتمعي في عدد من مديريات المحافظة.



وفي التدشين الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس .. أكد المحافظ أهمية تضافر الجهود والإسهام في إنجاح العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأشار إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي للمشاركة في دعم إستمرار العملية التعليمية وتشكيل مجالس آباء في مدارس المحافظة وحشد الجهود المجتمعية والمنظمات الدولية لدعم إستمرار التعليم بمدارس المحافظة.



فيما استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري أهداف المشروع الذي يسهم في تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في التخطيط والمتابعة والتقييم من أجل إستمرار التعليم.



وأشار إلى أنه تم تدشين البرنامج بعقد ورشة عمل تعريفية لمدراء المديريات والمدارس والقيادات المجتمعية, للتعريف بالبرنامج وأهميته والدور الذي ينبغي عليهم القيام به .. وقال " إن البرنامج هو الحل الوحيد في إستمرار التعليم وإفشال مخططات العدوان ".



من جانبه أشارت كلمات إلى أن البرنامج يصاحبه حملة توعية عبر وسائل الإعلام لرفع الوعي بأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتشكيل مجالس الآباء والأمهات بعموم مدارس المحافظة للإسهام في إنجاح العملية التعليمية.

سبأ [23/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ