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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:13:07م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ بكيل حزام الطميرة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ بكيل حزام بن قسام الطميرة، عن عمر ناهز الـ 90 عاما، حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
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الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ بكيل حزام الطميرة
[23/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ بكيل حزام بن قسام الطميرة، عن عمر ناهز الـ 90 عاما، حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الرئيس الصماد في البرقية التي بعث بها إلى نجله وكيل محافظة حجة المساعد ناصر بكيل الطميرة، بمناقب الفقيد الشيخ بكيل حزام بن قاسم الطميره شيخ مشائخ حجور ومواقفه الوطنية المشرفة التي يشهد لها الجميع في مختلف المراحل التي مر بها الوطن، وكذا دوره الاجتماعي في إصلاح ذات البين.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الطميرة بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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