ارتفاع عدد المتضررين من الفيضانات في ماليزيا إلى أكثر من ألفي شخص كوالالمبور – سبأ:



ارتفع عدد المتضررين من فيضانات ماليزيا، المنقولين إلى أماكن آمنة ومراكز إيواء على مدى اليومين الماضيين إلى 2836 شخصا.



وذكرت إحصاءات نشرتها الأمانة الوطنية لإدارة الكوارث على موقعها الرسمي وأوردتها وكالة أنباء/برناما/ اليوم ارتفاع عدد المتضررين في ولايات قدح وبرليس وبولاو بينانج إلى /928/ و/1675/ و/233/ شخصا على التوالي.



وقالت الأمانة الوطنية إن مجموع مراكز الإغاثة العاملة بلغ /35/ مركزاً موزعة في الولايات الثلاث، وأنه تم نقل /810/ أسر إلى مراكز الإغاثة، متوقعةً استمرار ارتفاع عددهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

سبأ [23/سبتمبر/2017]سبأ