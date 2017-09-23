عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تعلن وضع أوكرانيا على قائمة الدول التي سيسمح بتصدير الأسلحة إليها اوتاوا – سبأ :



أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الكندية ستضع أوكرانيا على قائمة الدول التي ستسمح لها بتصدير الأسلحة لتنضم بذك إلى القائمة التي تضم 39 بلدا آخر .



وقال ترودو في أعقاب مباحثات أجراها مع الرئيس الأوكراني بترويوروشينكو بمدينة تورونتو إن كندا تواصل الوقوف مع أوكرانيا ضد التوغل غير الشرعي لروسيا في الأراضي الأوكرانية، مضيفا إن كندا أرسلت أيضا رجال شرطة وعسكريين إلى أوكرانيا لتدريب الضباط والجنود الأوكرانيين .



وكانت الحكومة الكندية السابقة برئاسة ستيفين هاربر قد بدأت في عام 2015 مشاورات بشأن وضع أوكرانيا على قائمة الدول التي تسمح لها كندا بتصدير الأسلحة إليها ولكن العملية لم تتحرك إلى الأمام منذ هزيمة هاربر.



واوضحت شبكة (سي تي في) نيوز أن كندا نشرت لأول مرة نحو 200 جندي إلى أوكرانيا في صيف 2015 للمساعدة في تدريب القوات الحكومية الأوكرانية في كفاحها ضد الإنفصاليين المدعومين من روسيا في الجزء الشرقي من البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية قدمت أيضا نحو 16 مليون دولار في معدات غير قتالية مثل الخوذ والسترات المقاومة للرصاص والملابس الشتوية للجيش الأوكراني ووعدت بمبلغ 25ر7 مليون دولار آخر بحلول عام 2019 .





سبأ [23/سبتمبر/2017]سبأ