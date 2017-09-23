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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:28:58م
اسر جنود سعوديين بكسر زحف على موقع الشرفة بنجران
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقتهم مصرعهم وأصيب أخرين مساء اليوم في كسر زحف لهم على موقع الشرفة بنجران.
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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  رياضة
وزنياكي تواجه بافليوتشنكوفا بنهائي بطولة بان باسيفيك للتنس
[23/سبتمبر/2017] طوكيو – سبأ :

فازت الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا اليوم السبت على منافستها الألمانية انجليكه كيربر وفازت عليها 6-صفر و6-7 و6-4 في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في عاصمة اليابان لتصعد بذلك الى الدور النهائي للبطولة.

وبدأت بافليوتشنكوفا (26 عاما) الطامحة للفوز بثالث لقب هذا العام المباراة بكل قوة وفازت بأول ثمانية أشواط.

لكن كيربر (29 عاما) المصنفة الأولى عالميا سابقا لم تستسلم وكسرت ارسال منافستها الروسية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وسريعا حسمت المجموعة لصالحها ليتأجل الحسم للمجموعة الثالثة.

وتعثرت بافليوتشنكوفا في بداية المجموعة الفاصلة لكنها سرعان ما استعادت تماسكها وفازت بستة من أخر سبعة أشواط وتضمن الظهور في المباراة النهائية يوم الأحد.
سبأ
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