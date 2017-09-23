وزنياكي تواجه بافليوتشنكوفا بنهائي بطولة بان باسيفيك للتنس [23/سبتمبر/2017] طوكيو – سبأ :



فازت الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا اليوم السبت على منافستها الألمانية انجليكه كيربر وفازت عليها 6-صفر و6-7 و6-4 في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في عاصمة اليابان لتصعد بذلك الى الدور النهائي للبطولة.



وبدأت بافليوتشنكوفا (26 عاما) الطامحة للفوز بثالث لقب هذا العام المباراة بكل قوة وفازت بأول ثمانية أشواط.



لكن كيربر (29 عاما) المصنفة الأولى عالميا سابقا لم تستسلم وكسرت ارسال منافستها الروسية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وسريعا حسمت المجموعة لصالحها ليتأجل الحسم للمجموعة الثالثة.



وتعثرت بافليوتشنكوفا في بداية المجموعة الفاصلة لكنها سرعان ما استعادت تماسكها وفازت بستة من أخر سبعة أشواط وتضمن الظهور في المباراة النهائية يوم الأحد.

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