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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:28:58م
اسر جنود سعوديين بكسر زحف على موقع الشرفة بنجران
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقتهم مصرعهم وأصيب أخرين مساء اليوم في كسر زحف لهم على موقع الشرفة بنجران.
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi warplanes drops phosphorus bombs on Taiz
[23/سبتمبر/2017]
TAIZ, Sep 23 (Saba) – The US-backed Saudi war planes dropped on Saturday phosphorus bombs on Mouza district of Taiz province, an official told Saba.
AA
Saba
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