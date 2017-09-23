عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحرير 30 منطقة ومقتل وإصابة العشرات من /داعش/ شمال العراق بغداد – سبأ :



أعلنت القوات الأمنية العراقية تحرير 30 منطقة ومقتل وإصابة العشرات من عناصر تنظيم /داعش/ خلال المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة وأيسر الشرقاط.



وذكرت القوات العراقية في بيان لها، أن القوات المساندة وقوات الجيش والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش العراقي، تمكنت من تحرير 30 منطقة بمساحة (530 كم2) ضمن تقدم اليوم الثاني من العمليات.



وأضافت أن القوات المشتركة تمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر /داعش/ وتفكيك ثلاث سيارات مفخخة وتدمير مقرات للتنظيم في القرى الواقعة شمال أيسر الشرقاط بضربات نفذها طيران الجيش.

سبأ [23/سبتمبر/2017]سبأ