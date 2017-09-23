ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:07:06ص
اسر جنود سعوديين بكسر زحف على موقع الشرفة بنجران
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقتهم مصرعهم وأصيب أخرين مساء اليوم في كسر زحف لهم على موقع الشرفة بنجران.
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
آخر الأخبار:
خسائر للمرتزقة في هجوم على مواقعهم شمال يختل بالمخا
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
تحرير 30 منطقة ومقتل وإصابة العشرات من /داعش/ شمال العراق
طيران العدوان يلقي قنابل محرمة دولياً على مديرية موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تحرير 30 منطقة ومقتل وإصابة العشرات من /داعش/ شمال العراق
[23/سبتمبر/2017]
بغداد – سبأ :

أعلنت القوات الأمنية العراقية تحرير 30 منطقة ومقتل وإصابة العشرات من عناصر تنظيم /داعش/ خلال المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة وأيسر الشرقاط.

وذكرت القوات العراقية في بيان لها، أن القوات المساندة وقوات الجيش والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش العراقي، تمكنت من تحرير 30 منطقة بمساحة (530 كم2) ضمن تقدم اليوم الثاني من العمليات.

وأضافت أن القوات المشتركة تمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر /داعش/ وتفكيك ثلاث سيارات مفخخة وتدمير مقرات للتنظيم في القرى الواقعة شمال أيسر الشرقاط بضربات نفذها طيران الجيش.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إنقاذ 70 شخصا منذ وقوع زلزال المكسيك
أعضاء بمجلس الأمن يطالبون جوتيريش بإفادة علنية بشأن ميانمار
الإعصار ماريا يبتعد عن جزر البهاما
زلزال بقوة 4.1 درجة في بحر إيجه غرب تركيا
روسيا تتوقع الانتهاء من تدمير أسلحتها الكيميائية بحلول نهاية سبتمبر الجاري
تونس تعلن إنقاذ 78 مهجراً في عرض البحر أثناء محاولتهم التسلل إلى إيطاليا
مقتل 15 مهاجرا بغرق قارب قبالة السواحل التركية
برلمانيون أوروبيون يدعون الى تعليق إتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
السلطات الافغانية: مقتل 12 مسلحاً من طالبان في كمين بمقاطعة قندهار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يلقي قنابل محرمة دولياً على مديرية موزع بتعز
[23/سبتمبر/2017]
خمس غارات لطيران العدوان على مديرية سنحان بصنعاء
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 23 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية باقم
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان
[22/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by