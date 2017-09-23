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آخر تحديث: السبت، 23 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:07:06ص
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طيران العدوان يلقي قنابل محرمة دولياً على مديرية موزع بتعز
[23/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :
ألقى طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم قنابل محرم دولياً على مديرية موزع بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران المعادي ألقى قنابل فسفورية محرمة دولياً على مديرية موزع .
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