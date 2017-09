Plus de 23 raids contre Hajjah [23/سبتمبر/2017]

HAJJAH, 23 Sep. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé 23 raids contre les diverses zones du gouvernorat d'Hajjah.



Une source local au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancée deux raids contre la zone de Bani Hassan au district d'Abs et un raids contre le pont liant les deux districts de Moustaba et de Kouchar a un raids contre Sha'ab Al-Laban au district de Bakil Al-Mir.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé plus de 19 raids contre les deux districts d'Haradh et de Midi.



AM



SABA