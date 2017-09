Media militaire diffuse des scenes de prendre d'assaut d'un site à Najran [23/سبتمبر/2017]

SANA'A, 23 Sep. (SABA)-Les medias de l'armée a diffusée des images d'une opération de prendre d'assaut de l'armée et des forces populaires d'un site Moustahdadh de l'armée saoudienne dans la zone de Na'acha.



Les images et les scènes ont reflété les pertes de l'ennemi saoudien.



