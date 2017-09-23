اسر جنود سعوديين بكسر زحف على موقع الشرفة بنجران [23/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقتهم مصرعهم وأصيب أخرين مساء اليوم في كسر زحف لهم على موقع الشرفة بنجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر وقوع أسرى جدد في قبضة الجيش واللجان الشعبية بعد انكسار الزحف السعودي على موقع الشرفة.



وأشار المصدر إلى أن الزحف على موقع الشرفة رافقه مشاركة مكثفة للطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع.

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