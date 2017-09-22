المنتخب الأول يخسر من مصر المقاصة وديا في معسكره بالقاهرة [22/سبتمبر/2017] القاهرة - سبأ:

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الخارجي للمنتخب المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.



وتعد مباراة اليوم الأولى للمنتخب الوطني الأول في معسكره الخارجي الذي يقيمه في القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة الإياب ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين خلف المتصدر منتخب الفلبين بسبع نقاط، يليهما ثالثاً منتخب طاجيكستان بثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب النيبال فرق المجموعة بنقطة وحيدة.

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