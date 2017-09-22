الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ الصباحي [22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد الوهاب محمود حمود الصباحي عن عمر ناهز الـ 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي والصلح بين الناس.



وأشاد الرئيس الصماد بمناقب الفقيد وصفاته وأدواره النضالية في مختلف المراحل التي مر بها الوطن، حيث كان له بصمات واضحة وأثر لا يمحوه الزمان ولا يغيبه الموت.



وأكد أن اليمن خسر برحيل الشيخ الصباحي أحد الشخصيات الاجتماعية الفاعلة التي كان لها دور كبير في الدفاع عن الثورة والجمهورية والصلح بين الناس وكذا دوره البارز في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الصباحي بمديرية أرحب بهذا المصاب .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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