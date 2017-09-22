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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:46:35م
الرئيس الصماد في إتصال هاتفي بوزير الشباب يشيد بإنجاز منتخب الناشئين
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنجاز المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم وتأهله لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة المقرر إقامتها العام المقبل في ماليزيا بعد تصدره المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى النهائيات...
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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  محلي
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ الصباحي  
[22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد الوهاب محمود حمود الصباحي عن عمر ناهز الـ 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي والصلح بين الناس.

وأشاد الرئيس الصماد بمناقب الفقيد وصفاته وأدواره النضالية في مختلف المراحل التي مر بها الوطن، حيث كان له بصمات واضحة وأثر لا يمحوه الزمان ولا يغيبه الموت.

وأكد أن اليمن خسر برحيل الشيخ الصباحي أحد الشخصيات الاجتماعية الفاعلة التي كان لها دور كبير في الدفاع عن الثورة والجمهورية والصلح بين الناس وكذا دوره البارز في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .

 وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الصباحي بمديرية أرحب بهذا المصاب  .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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